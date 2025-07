Hancko: “Offerta dall’Arabia? Volevo l’Atletico, era il mio desiderio”

31/07/2025 | 19:05:48

Intervenuto in conferenza stampa, David Hancko si è presentato raccontando anche la possibilità sfumata di giocare in Arabia: “L’anno scorso ero vicino a firmare, ma non è andata bene. Sono molto contento che quest’anno sia stato completato. Finalmente indosso la maglia dell’Atlético de Madrid e voglio allenarmi al meglio. C’era l’offerta dell’Arabia Saudita. La storia si è conclusa secondo il mio desiderio, che era quello di giocare qui. Non appena l’Atlético Madrid si è fatto avanti con l’offerta, ho voluto venire qui. Volevamo venire a Madrid”.

foto: x atletico