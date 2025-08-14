Hancko: “L’Al Nassr non voleva vedermi di persona, passavo il tempo nella hall dell’ hotel e ho perso 3 kg”

14/08/2025 | 19:40:16

Intervistato da Flashscore, David Hancko ha raccontato alcuni dettagli sulla trattativa che lo ha portato all’Atletico Madrid: “L’Al Nassr è stato il primo club a trovare un accordo con il Feyenoord. Ricordo il giorno in cui ho dovuto decidere: in quel momento non c’erano altre offerte. Dopo aver parlato con la mia famiglia e i miei agenti, abbiamo deciso di accettare la proposta perché non era possibile aspettare oltre. Ma volevo restare in Europa e ho sempre pensato che l’Atletico fosse il club giusto per me. L’accordo tra i club e con noi era già definito. Mi ero aggregato alla squadra in ritiro, ma poi tutto ha cominciato a rallentare. La situazione mi sembrava strana: parlavano soltanto con il mio agente e non volevano che mi presentassi di persona. In quel momento ho capito che qualcosa non stava andando per il verso giusto, e da parte loro sono iniziate ad arrivare nuove giustificazioni. Non è stata una settimana facile: ho perso tre chili perché dormivo poco e passavo gran parte del tempo nella hall dell’hotel ad aspettare. Mia moglie Kristýnka è stata un grande sostegno. Mi ripetevo che alla fine è ‘solo’ calcio, anche se queste decisioni cambiano dove e come vivremo. Il mio agente ha informato l’Atletico che, se avessero trovato un accordo con il Feyenoord, eravamo pronti a volare subito. E così, in un giorno e mezzo, hanno chiuso la trattativa”.

FOTO: X Atletico Madrid