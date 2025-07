Hancko: il naufragio della trattativa con l’Al Nassr e il Feyenoord che accusa

23/07/2025 | 12:01:12

Doveva essere un trasferimento di alto profilo, si è trasformato in un caso internazionale dai contorni grotteschi. Dávid Hancko, difensore centrale del Feyenoord e colonna della nazionale slovacca, sembrava destinato a vestire la maglia dell’Al Nassr, club saudita in cui milita anche Cristiano Ronaldo. L’accordo tra le parti era stato raggiunto, i saluti a Rotterdam già dati e il giocatore aveva chiuso le sue pendenze con il club olandese. Tutto pronto, o almeno così sembrava. Secondo quanto riportato da Voetbal International, il centrale slovacco si era recato in Austria per unirsi al ritiro dell’Al Nassr con l’idea di iniziare la sua nuova avventura nella Saudi Pro League. Ad attenderlo, però, non c’era nessuno. Nessun dirigente, nessun rappresentante del club: Hancko è stato lasciato completamente solo. Gli sarebbe stato negato perfino l’accesso all’hotel della squadra, costretto invece a soggiornare in una struttura separata, e non ha potuto né allenarsi né avere contatti con lo staff tecnico saudita. Un trattamento che, secondo il Feyenoord, ha dell’incredibile. La dirigenza del club di Rotterdam ha reagito duramente, definendo la situazione “scandalosa e senza precedenti” e denunciando la totale mancanza di comunicazione da parte dell’Al Nassr. L’indignazione è montata non solo per l’umiliazione personale subita da Hancko, ma anche per il danno tecnico e organizzativo causato a una squadra che aveva già pianificato il mercato in base alla sua partenza. Hancko è stato immediatamente richiamato a Grassau, in Germania, dove il Feyenoord sta completando la preparazione estiva. Lì ha ritrovato serenità e accoglienza, con lo staff — incluso Robin van Persie — pronto a reintegrarlo totalmente nel gruppo. Il club olandese ha deciso di sospendere temporaneamente altre operazioni in entrata, inclusa quella per Rav van den Berg del Middlesbrough, il cui arrivo era legato proprio alla cessione del difensore slovacco. Il portavoce tecnico del Feyenoord, Raymond Salomon, ha dichiarato: “Siamo completamente solidali con Dávid. Quello che è successo è inaccettabile. Non tolleriamo che un nostro giocatore venga trattato in questo modo”.

Foto: Instagram Hancko