Hamsik torna al San Paolo, striscione dei tifosi del Napoli: “Storia d’amore che verrà raccontata”

Marek Hamsik riabbraccia il San Paolo. L’ex capitano del Napoli, da febbraio è in Cina con il Dalian Yifang, oggi è tornato nello stadio che per tanti anni l’ha visto protagonista per assistere dal vivo al match contro l’Atalanta valido per la decima giornata di Serie A. I tifosi partenopei lo hanno omaggiato con uno striscione: “Testa alta, cresta al vento. L’azzurro addosso con fiero portamento. Orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e Napoli, una storia d’amore che verrà raccontata”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli