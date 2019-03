Hamsik: “Sogno sempre lo scudetto del Napoli. Per tre volte siamo arrivati dietro la Juve, ma…”

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha parlato così a margine della premiazione del Pallone d’Oro slovacco: “E’ davvero una gioia vincere questo premio. Ora toccherà ai giovani prendere il prossimo. Mi aspetto poche possibilità di vincere questo prestigioso riconoscimento dopo il trasferimento in Cina. Poi magari faccio di nuovo tanti gol e l’anno prossimo mi ritrovate di nuovo sul palco (ride, ndr). Auguro a Skriniar e Lobotka di prendere il mio posto perché sono due calciatori giovani e forti. Napoli? Purtroppo per la terza volta siamo finiti dietro la Juve in campionato, ma Cc siamo goduti un’ottima Champions facendo partite memorabili contro Liverpool e Psg. Sogno sempre che il Napoli possa vincere lo scudetto che è mancato a me”.

Foto: Twitter ufficiale Napoli