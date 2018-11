Hamsik: “Sono felice soprattutto per la vittoria. Napoli primo e senza sconfitte, chi lo avrebbe mai detto?”

Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha scritto sul proprio sito ufficiale il giorno dopo la vittoria in Champions League contro la Stella Rossa, match che lo ha visto tornare alla gioia del gol: “Siamo felici di aver fatto divertire il nostro pubblico coi tre punti. Sono felice per il gol ma la cosa più importante è stata la vittoria. Liverpool? Sarà una grande partita. Faremo di tutto per superare il turno, ci crediamo. Siamo una grande squadra”. Infine un suo commento sul mancato successo a Belgrado o a Parigi: “Ovviamente c’è un po’ di rammarico, ma dopo cinque turni chi avrebbe mai creduto al nostro primo posto senza mai perdere?”.

Foto: Twitter Champions