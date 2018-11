Hamsik esulta: “Abbiamo fatto il nostro dovere. Ad Anfield sarà spettacolare e ce la giocheremo”

Marek Hamsik, capitano e centrocampista del Napoli, ha parlato dopo la pesante vittoria contro la Stella Rossa ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto il nostro dovere. Non so come si fa risultato ad Anfield, ma ce la giocheremo. Il Liverpool è una squadra tosta, ma possiamo giocarcela, sarà uno spettacolo. Non chiedevamo informazioni sulla gara tra PSG e Liverpool, quando la gente ha urlato abbiamo pensato ad un risultato positivo ma non era così. Solo pari a Belgrado? Ci dispiace per questi due risultati, ma nessuno pensava potessimo essere primi nel girone a questo punto. Ci toccherà andare ad Anfield e giocarci la qualificazione lì”.

Foto: Napoli Twitter