Hamsik: “Abbiamo dato tutto, ma non ha funzionato. Ora testa al Cagliari e all’Europa League”

Intervenuto sul proprio sito ufficiale con un post, Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato della sconfitta contro il Liverpool e la conseguente eliminazione del club azzurro dalla Champions League: “Abbiamo dato tutto, ma non ha funzionato, siamo tristi. Quel mio tiro a inizio gara? Maledizione, è uscito per pochi centimetri! Avevamo iniziato bene, ma poi abbiamo subito di più dal Liverpool. Nel secondo tempo, hanno avuto diverse occasioni ma anche noi abbiamo creato tante chances per segnare. A volte è mancata un po’ di fortuna per segnare. Nel girone di Champions abbiamo giocato grandi partite contro grandi club, abbiamo giocato molto bene, ma non è stato abbastanza per passare il turno. Uscire così fa male adesso. Beh, dobbiamo alzare la testa e concentrarci sulla trasferta a Cagliari. In primavera inizierà l’Europa League, dove vogliamo andare il più lontano possibile”.

Foto: zimbio