Confermate le cifre dell’operazione che porterà Marek Hamsik ai cinesi del Dalian Yifang: 20 milioni di euro di base più altri 5 di bonus. Nelle prossime ore verranno limati gli ultimi dettagli burocratici che permetteranno all’ormai ex capitano del Napoli di volare in Cina per firmare il contratto con il suo nuovo club. Hamsik è pronto per un’altra intrigante tappa della sua carriera.

Foto: Napoli Twitter