Hamsik: “Battere il Frosinone era il modo migliore per arrivare alla gara di Liverpool”

Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, ha pubblicato un articolo sul proprio sito ufficiale all’indomani della vittoria contro il Frosinone e in vista della sfida di Champions League in programma martedì sera all’Anfield Road contro il Liverpool: “Era importante vincere visto che due settimane fa non ci siamo riusciti davanti al nostro pubblico contro il Chievo. Sono contento per i tre punti contro il Frosinone, era il modo migliore per arrivare ad un’importante gara come quella di Liverpool. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo segnato un gol ad inizio partita. Poi abbiamo segnato altri due gol in contropiede. E’ stato bellissimo festeggiare con i nostri grandi tifosi. Non vediamo l’ora che inizi la partita contro il Liverpool in Champions”.

Foto: Twitter Napoli