Hamsik al Dalian: dedicato a chi aveva dubbi. A Madrid c’era già stato (per le visite) e non ci torna

Marek Hamsik al Dalian. Nessun dubbio, nessun problema, nessuna possibilità che la trattativa potesse saltare. Lo abbiamo ripetuto talmente tante volte – anche subito dopo il comunicato della scorsa settimana del Napoli – che vi abbiamo… stancato (chiediamo scusa). Vi abbiamo anche avvertito che 15 milioni non sarebbero stati sufficienti, il Napoli aveva concordato 20 (più bonus) e per nessun motivo al mondo avrebbe fatto retromarcia. Aggiungendo anche che, in gran segreto, Hamsik aveva già fatto le visite a Madrid, evidentemente dietro autorizzazione. Quindi non tornerà nella capitale spagnola, questo era chiaro da giorni e ve lo abbiamo raccontato. Andrà direttamente in Cina, a Madrid c’è già stato quando lo avevano visto in un bar di Napoli (ma era una foto di tre giorni prima…). Tra depistaggi e inutili allarmismi, ora il Dalian aspetta (davvero) Hamsik. A Madrid, magari, ci tornerà in vacanza…

Foto: Twitter ufficiale Champions League