Hamsik: “A Napoli ero felice. Porto ancora dentro l’amarezza dei 91 punti, quella è stata la squadra più spettacolare del decennio””

Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni del quotidiano “Il Mattino“: “Io a Napoli ero felice, con gli amici, la mia famiglia, sul campo di calcio, con i tifosi. Sennò non avrei rinnovato per cinque volte, sapendo pure che avevo tante altre offerte per poter cambiare. Abbiamo riportato tutti insieme il Napoli tra le grandi. E sono rimasto tutto questo tempo perché non c’è stato un solo giorno in cui non ci fosse qualcosa che mi regalasse un sorriso.

A cosa ripenso dell’esperienza a Napoli? Il campionato dei 91 punti. È ancora una amarezza che mi porto dentro, che mi fa male quando ci ripenso. E mi capita di ripensarci. Quel testa a testa senza fine con la Juventus, quello scudetto perso per colpa della maledetta partita di Firenze dove sono finiti i nostri sogni. Però mi rimane una soddisfazione. Aver giocato nella squadra più spettacolare vista in Italia nell’ultimo decennio“.

Foto: Twitter Napoli