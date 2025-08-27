Hamed Traorè riparte dal Marsiglia: fumata bianca vicina

27/08/2025 | 18:59:48

Hamed Junior Traorè è pronto a ripartire dal Marsiglia, come rivela Footmercato. L’OM ha raggiunto un’intesa con il Bournemouth per un prestito con obbligo di riscatto per il calciatore. Restano solo alcuni dettagli da limare, ma l’ex Sassuolo ha già trovato un accordo di massima sulla base di un contratto quinquennale. Fumata bianca in arrivo dopo che il Marsiglia ha fallito l’assalto a Ceballos per il centrocampo, l’ex Empoli e Napoli è il profilo individuato da De Zerbi che lo ha già allenato in Emilia.

FOTO: Instagram Traorè