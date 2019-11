Hamann duro su Coutinho: “Non ha fatto vedere nulla che giustifichi la spesa di 100 milioni”

L’ex calciatore del Bayern Monaco, Dietmar Hamann, si è scagliato contro il suo connazionale Philippe Coutinho. Il brasiliano, al portale t-online, si è espresso cosi sull’ex Liverpool: ”Non lo abbiamo ancora visto. Non ha fatto vedere nulla che giustificherebbe la spesa di 100 milioni. Anche perché, in questo momento, non vale neppure metà del prezzo concordato”. Al Liverpool giocava bene perché avevano costruito una squadra attorno a lui”.

Foto: Profilo Twitter ufficiale Liverpool