Ufficiale: Haller è un nuovo giocatore dell’Utrecht

18/08/2025 | 10:30:50

Sebastien Haller torna all’Utrecht. L’attaccante ivoriano vola nuovamente in Olanda dopo le varie esperienze maturate in giro per l’Europa. Di seguito il comunicato del club: “L’attaccante, Sebastien Haller, firma un contratto di un anno. Viene acquistato a titolo definitivo dal Borussia Dortmund e ora ha un contratto fino all’estate del 2026. Un giornale locale si chiedeva questa settimana se questa non fosse la più bella fase della storia dell’FC Utrecht. Una domanda arbitraria, certo, ma senza dubbio un bel momento. Nella scorsa stagione sono stati battuti diversi record e la squadra ha conquistato un quarto posto in Eredivisie. Ora la rosa è ben equilibrata e, dopo le trasferte in Moldavia e in Svizzera, è stata raggiunta la fase a gironi delle coppe europee. Lo stadio Galgenwaard è quasi sempre esaurito, grandi sponsor si legano al club e le partite in trasferta, anche in Europa, vengono vissute come partite in casa. Come ha sottolineato di recente l’allenatore Ron Jans: ‘L’FC Utrecht è vivo!’. Eppure c’è sempre qualcosa da desiderare. La sconfitta contro lo Sparta Rotterdam (2-1) è stata evitabile. Sugli spalti, nelle strade di Utrecht e sui social media, nelle ultime settimane si è parlato soprattutto di un uomo: Haller. Sarebbe tornato? Lo scorso anno era stato preso in prestito per metà stagione e aveva contribuito in maniera decisiva al quarto posto in campionato. Una pedina fondamentale dentro e fuori dal campo. L’FC Utrecht si è qualificato per l’Europa, ma Haller era rientrato al Borussia Dortmund. Fino a questo weekend. Grazie agli sforzi congiunti dell’FC Utrecht, del Borussia Dortmund e soprattutto dello stesso Haller, il trasferimento è stato concluso. L’attaccante ivoriano firma per una stagione e si unisce subito alla squadra di Jans”.

Foto: X Utrecht