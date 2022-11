Haller, operato per la seconda volta: “E’ andato tutto bene”

Sebastian Haller è stato acquistato dal Borussia Dortmund questa estate per rinforzare il reparto offensivo e fare ciò che meglio sa fare: gonfiare la rete. Nonostante ciò, la fortuna non è stata dalla parte del bomber dell’ex Ajax, al quale è stato diagnosticato un cancro. Dopo una prima operazione e il ripresentarsi della brutta malattia, Haller nella giornata di ieri è stato operato per la seconda volta e l’operazione sembra essere andata a buon fine. Ci si augura un rientro veloce per l’ivoriano. “Il prossimo passo nel processo di riabilitazione. Il secondo intervento è andato bene. Non vedo l’ora di iniziare il resto della mia riabilitazione. Molte grazie al team e al medico per il supporto”, le sue parole sui canali social.

Foto: Instagram Haller