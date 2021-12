Haller: “Se preferisco restare all’Ajax o andare in Coppa d’Africa? Questa domanda la fareste mai ad un calciatore prima dell’ Europeo?”

Polemica tra l’attaccante dell’Ajax, Sebastien Haller e la stampa olandese, in merito a una domanda rivoltagli sulla Coppa d’Africa. All’attaccante, convocato dalla Costa D’Avorio per disputare l’importante competizione africana, era stato chiesto a proposito della possibilità di restare nel club evitando di partire per la competizioni per nazionali.

Questa la sua risposta: “Questa domanda mostra la mancanza di rispetto per l’Africa”, ha Questa domanda verrebbe mai posta a un giocatore europeo prima dell’Europeo? Non credo. E personalmente dico che sono certo che parteciperò alla Coppa d’Africa. Doveva essere giocata d’estate ma è stata rimandata per il Covid. Rappresentare la Costa d’Avorio è per me un grande onore. Odio scegliere tra club e Nazionale ed è davvero un peccato non poter giocare contro FC Utrecht e PSV, ma è semplicemente impossibile. Questa situazione è molto frustrante”.