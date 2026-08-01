Halhal: “Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin da subito. Entrare nel Venezia è una grande opportunità”

01/08/2026 | 17:23:27

Il nuovo calciatore del Venezia, Redouane Halhal, ha parlato ai canali ufficiali del club. Queste le sue parole:

“Il Direttore Antonelli mi ha presentato un progetto ambizioso che mi ha convinto fin da subito. Entrare a far parte del Venezia è una grande opportunità e una scelta che ho fatto con entusiasmo. La città è splendida, lo stadio è affascinante e il centro sportivo offre tutto ciò di cui una squadra ha bisogno per lavorare al meglio. Sono davvero felice e pronto a indossare la maglia arancioneroverde. Mi considero un difensore con una mentalità forte e determinata. Mi piace costruire il gioco partendo dal basso, portare palla quando c’è spazio e mettere i miei compagni nelle migliori condizioni per essere pericolosi. Ho sentito parlare dell’importanza della tifoseria per questa città e per questo club: non vedo l’ora di scendere in campo davanti ai nostri tifosi e vivere insieme a loro questa nuova avventura. È un grande orgoglio poter indossare questi colori e darò il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata accordata”.

Foto: sito Venezia