Hakimi: “Vogliamo continuare a vincere tutto. Anche se in Europa non siamo i più forti”

09/08/2025 | 21:20:57

Intervistato da Canal+, Achraf Hakimi, esterno del PSG, ha parlato degli obiettivi del club: “Siamo forti, ma ci sono tante squadre che si sono rinforzate con grandi giocatori. Restiamo concentrati sul nostro percorso e vogliamo vincere di nuovo. Tra i concorrenti vedo Real Madrid, Barcellona, Liverpool e Manchester City”.

Il laterale marocchino ha ricordato anche l’ultima sfida con il Real Madrid, evidenziando i progressi della squadra: “All’ultima occasione eravamo più preparati, più forti collettivamente e fisicamente. E lo abbiamo dimostrato sul campo”.

Foto: sito PSG