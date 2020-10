Hakimi-Theo, le fantastiche frecce di un derby ad altissima velocità

San Siro, ore 18 di sabato 17 ottobre: allacciate bene le cinture, perché si andrà ad altissima velocità. Inter-Milan è un derby affascinante e con moltissimi motivi di interesse. Ma quando la sfida è tra Hakimi che sgomma a destra e Theo Hernandez che macina chilometri a sinistra, non si può che mettere un occhio sulle corsie esterne. Entrambi potenzialmente rimpianti del Real Madrid, ma soprattutto straordinari punti di forza per Conte e Pioli. Hakimi è stata un’operazione mirata dell’Inter, costruita in tempi non sospetti, un capolavoro di tecnica e potenza. Theo Hernandez era stata una geniale intuizione di Maldini nell’estate 2019, risultati assicurati. Chi avrà la moto più veloce, entrambe di grossa cilindrata e su questo non ci piove, garantirà il 10 per cento in più alle rispettive squadre per assicurarsi un derby affascinante.

Foto: Twitter Inter