Hakimi sul rinnovo: “Al PSG mi sento bene, il progetto è ambizioso”

Il PSG ha deciso, nella giornata di ieri, di rinnovare i contratti di Luis Enrique e di alcune pedine fondamentali del progetto: parliamo di Mendes, Vitinha e Hakimi. Proprio l’ex Inter, che ha prolungato fino al 2029, ha spiegato quest’oggi sui canali ufficiali del club i motivi dietro la sua scelta di firmare.

“Penso che la prima cosa sia l’ambizioso progetto che abbiamo qui nel club. Poi c’è questo calcio che ci fa allenare l’allenatore, mi piace molto! E infine, ci sono ancora molti obiettivi che voglio raggiungere con il Paris Saint-Germain. “Ho continuato anche perché mi sento bene in questa squadra, ed è per questo che cerco di dare il meglio di me stesso per il club “.

Foto: Instagram Hakimi