Hakimi: “Stagione lunga ma stiamo bene. Vogliamo uno storico bis, Champions e Mondiale”

15/06/2025 | 11:25:48

Intervistato da PSG TV il terzino marocchino Achraf Hakimi ha parlato in vista dell’esordio di questa sera dei campioni d’Europa al Mondiale per Club.

Queste le sue parole: “Sta andando tutto benissimo! Le condizioni sono ottime, siamo molto contenti e speriamo di rimanere qui per tutto il mese! Personalmente, mi sento benissimo. Credo che anche la squadra si senta bene. Ci siamo preparati molto bene in questi ultimi giorni e siamo pronti a provare a raggiungere il nostro obiettivo: arrivare fino in fondo a questa competizione. La stagione è stata lunga vero, ma stiamo bene e vogliamo uno storico bis, Champions+Mondiale in un mese”.

Foto: X PSG