Hakimi, solo PSG: giornata di visite e firme, tutto confermato

Oggi doveva essere la giornata delle visite e delle firme per sancire il trasferimento di Achraf Hakimi dall’Inter al Paris Saint-Germain. E’ andata esattamente così, l’esterno ormai ex Inter verrà presto ufficializzato dal suo nuovo club, per una cifra complessiva leggermente superiore ai 70 milioni.

Hakimi firmerà un contratto quinquennale da otto milioni di base fissa più bonus. E’ inutile ribadire, lo dicono i fatti, che il PSG sia stato sempre in vantaggio per l’esterno marocchino.

Foto: Twitter Inter