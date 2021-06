Hakimi, sia fatta la sua volontà. PSG sempre in pole e ora al traguardo

Achraf Hakimi e il Paris Saint-Germain: siamo alle ultimissime battute di un affare che vi abbiamo raccontato senza cambiare versione dalla sera alla mattina. Semplicemente perché il PSG è stato SEMPRE in pole, mai sorpassato dal Chelsea. Gli inglesi ci hanno provato, hanno proposto contropartite tecniche, hanno cercato di avvicinarsi ma non ci sono mai riusciti, neanche per poche ore. Due i motivi fondamentali, da tenere bene a memoria. Il primo: l’Inter ha voluto sempre e solo cash, alla fine si accontenterà di circa 70 milioni compresi i bonus, ulteriore conferma che non si sarebbe rigidamente attestata su quota 80. Certe situazioni sono semplici, meglio non complicarle con le parole o con le ricostruzioni smontate poi dai fatti: l’Inter aveva necessità di fare cassa, stop. Il secondo motivo che ha lasciato il Paris Saint-Germain SEMPRE in pole si riferisce alla volontà di Hakimi che aveva messo Parigi al primo posto. E già nelle prossime 24-48 ore potrebbe fare le visite con il suo nuovo club.

FOTO: Twitter Inter