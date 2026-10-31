Hakimi show: tripletta e due assist. Luis Enrique: “È il miglior terzino destro del mondo”

31/10/2026 | 18:15:15

Achraf Hakimi si prende la scena nella vittoria del Paris Saint-Germain contro il Le Havre. Il laterale marocchino è stato il grande protagonista del 5-1 conquistato dalla squadra di Luis Enrique, mettendo a referto una tripletta e due assist. Una prestazione straordinaria, che ha spinto il tecnico spagnolo a spendere parole importanti nei confronti del proprio capitano. Nel post partita, Luis Enrique ha spiegato le caratteristiche che rendono Hakimi così determinante nel suo sistema di gioco: “Conosciamo perfettamente le sue qualità. È più un attaccante: gioca più avanzato, ha la capacità di inserirsi e fornire assist. È chiaramente un attaccante quando abbiamo il possesso palla. E quando non ce l’abbiamo, tutti sono difensori”. L’allenatore non ha avuto dubbi nel giudicare il valore del marocchino: “È il miglior terzino destro del mondo”. Un riconoscimento importante, arrivato dopo una serata in cui Hakimi ha inciso in tutte le cinque reti realizzate dal PSG. Luis Enrique, però, ha voluto sottolineare soprattutto la continuità del suo giocatore, andando oltre la tripletta: “Non sono particolarmente entusiasta di vederlo segnare tre gol. Quello che mi piace è vederlo costantemente al massimo livello, sempre pronto. Questo significa molto per la nostra squadra”. La prestazione contro il Le Havre conferma quanto Hakimi sia centrale nel progetto parigino: un difensore capace di interpretare il ruolo in maniera offensiva, attaccare gli spazi e diventare un elemento aggiunto nella fase di possesso. Per Luis Enrique, la sua importanza non si misura soltanto con gol e assist, ma soprattutto con la capacità di garantire prestazioni di alto livello con continuità.

foto: instagram Hakimi