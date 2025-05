Hakimi: “Se sono il terzino più forte del mondo? Lo devono dire i tifosi, non io”

31/05/2025 | 23:30:46

Achraf Hakimi, laterale destro del Paris Saint-Germain, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria per 5-0 nella finale di Champions League contro l’Inter: “Momenti troppo belli, quando sono venuto qui volevo fare la storia del club e stasera è successo qualcosa di magnifico. Meritano questo, siamo troppo contenti. Se sono il terzino più forte del mondo? Non mi piace dire queste cose, ma giocare a calcio e far divertire la gente: sono loro a dover dire chi è il terzino più forte del mondo”.

foto: Instagram Psg