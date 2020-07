Hakimi saluta il Real: “Sarà per sempre casa mia”

Dopo un’operazione lampo che lo ha portato all’Inter a titolo definitivo, Achraf Hakimi attraverso una lettera apparsa sui social ha salutato prima il BVB e adesso il Real Madrid. Questo il saluto emozionante dell’esterno marocchino alle merengues:

“Non avrei mai immaginato che potesse arrivare questo momento. Non è un addio perché da casa tua non puoi andartene, ti puoi allontanare, ma sarà sempre la casa dove troverai la felicità e i valori che mi hanno fatto crescere. Il Real Madrid è casa mia, sono stato allevato, viziato e educato per arrivare ad essere la persona che sono. Nel Real Madrid non si formano solo sportivi. Sono entrato a Valdebebas a sei anni senza poter immaginare quanto sarei stato felice lì dentro”

“Grazie a tutti, a ogni lavoratore del club, ai miei allenatori, a tutti i miei compagni (la maggior parte amici per la verità) che mi hanno accompagnato in questa bella tappa della mia vita. Per ultimo, ringrazio tutti i tifosi che mi hanno appoggiato e che continueranno ad appoggiare la squadra. Ora sarà uno in più tra loro. Molte grazie Real. Hala Madrid!”.

Foto: twitter personale Hakimi