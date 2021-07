Hakimi-PSG: fine della telenovela, visite programmate

Soltanto Paris Saint-Germain, era chiaro da tempo. Adesso per Achraf Hakimi è tempo delle visite, programmate per martedì come raccontato da Gianluigi Longari per Sportitalia. Una trattativa ormai impostata e definita da tempo, il Chelsea mai è stato in vantaggio, anche perché l’Inter ha sempre detto no a qualsiasi tipo di contropartita tecnica. Un’operazione che ha consentito all’Inter di incassare poco più di 70 milioni, tra parte fissa e bonus. Presto il PSG annuncerà Donnarumma e sta lavorando per definire l’affare Sergio Ramos, mentre resta sempre in piedi l’operazione Correa.

Foto: Twitter Inter