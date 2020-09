Primo allenamento per Achraf Hakimi con l’Inter. Il terzino ex Borussia Dortmund, dopo aver effettuato il consueto tampone, si è allenato per la prima volta ad Appiano Gentile. Una seduta avvenuta in anticipo – per recuperare la firma fisica, il terzino è fermo da giugno – rispetto agli altri compagni nerazzurri che torneranno a sudare agli ordini di Antonio Conte da lunedì.

Foto: sito ufficiale Inter.