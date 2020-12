Hakimi: “Più campo ho a disposizione per attaccare, più posso aiutare la squadra”

Achraf Hakimi, autore di una doppietta nella vittoria dell‘Inter contro il Bologna, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della partita: “Oggi il vero Hakimi? Se ne parla molto, ma sono sempre lo stesso, cerco di lavorare e migliorarmi, di adattarmi alla squadra. Sono lo stesso di prima. Conte? Mi aiuta e mi parla molto, so che ci sono movimenti da migliorare e mi metto a disposizione della squadra. Per le mie caratteristiche più campo ho a disposizione per attaccare e meglio è per me, viste le mie qualità, se ho più campo posso aiutare la squadra maggiormente. La lingua? l’italiano sto imparando e sto cercando di abituarmi a linguaggio, ambiente e città“.

Foto: Twitter Inter