Hakimi: “Partita super. Dispiace per Musiala. Spero possa tornare presto”

05/07/2025 | 23:00:47

Achraf Hakimi , esterno del PSG, al termine della partita ha parlato ai microfoni di DAZN: “Siamo orgogliosi degli sforzi della squadra. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Queste sono squadre che giocano come noi. Abbiamo giocato un’ottima partita. Real o Dortmund? Non importa, ci prepareremo per vincere. Vorrei dire una parola a Jamal Musiala. Credo che questo sia un infortunio molto grave per lui. Gli do tutto il mio supporto. Spero che torni in campo al più presto”.

Foto: X PSG