Hakimi: “Ora testa alla Juventus? Vogliamo vincere, sappiamo quanto ci tengono i nostri tifosi”

Achraf Hakimi, esterno dell’Inter, ha parlato così alla tv ufficiale dei nerazzurri dopo il successo contro la Roma e in vista del match di sabato contro la Juventus: “Siamo molto contenti per la vittoria e per il lavoro che stiamo facendo, dobbiamo continuare così. Vogliamo dimostrare a tutti che siamo i campioni d’Italia e perché.

Ora testa alla Juventus? Dobbiamo recuperare e da domani pensiamo alla prossima partita, una sfida bella da giocare e che tutti i nostri tifosi vogliono vincere”.