Hakimi negativo al tampone di ieri. Oggi nuovo esame

Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri dall’Inter. A comunicarlo è la stessa società nerazzurra in una nota ufficiale. Il giocatore si è sottoposto oggi ad un altro esame che se darà nuovo esito negativo potrebbe far rientrare il calciatore in vista della gara di domani con il Genoa.

“FC Internazionale Milano comunica che Achraf Hakimi è risultato negativo al tampone effettuato ieri dopo la positività riscontrata dai controlli UEFA prima della partita contro il Borussia Mönchengladbach.

Il giocatore, completamente asintomatico, è stato sottoposto oggi a un ulteriore tampone per valutare la sua effettiva situazione”.

Foto: Inter sito ufficiale