Hakimi: “Mi scuso con l’Inter, non è stato facile dopo il gol”

01/06/2025 | 13:00:17

È stato proprio Achraf Hakimi ad aprire le marcature della finale di Champions League tra PSG e Inter, terminata 5-0 in favore dei parigini. Intervenuto ai microfoni di M6 al termine della sfida, il terzino ha così parlato:”È stata una serata incredibile. Da quando siamo arrivati ​​a Monaco, abbiamo sentito che era nostra. Abbiamo lavorato molto. Ho cercato di rimanere concentrato per aiutare la squadra”.

Poi sul gol: “Dopo aver segnato, non è stato facile e non volevo festeggiare. Chiedo scusa ai tifosi dell’Inter che mi hanno sostenuto e rispettato. Abbiamo una squadra giovane, dobbiamo continuare a lavorare”.

Foto: Instagram PSG