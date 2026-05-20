Hakimi: “Luis Enrique ha cambiato tutto il PSG. L’Inter? Sono molto contento per il double”

20/05/2026 | 18:57:42

Il terzino del PSG, Achraf Hakimi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a 10 giorni dalla finale contro l’Arsenal. Queste le sue parole:

“Essere di nuovo in finale? Penso che sia un traguardo molto bello. Non è stato un percorso facile e siamo orgogliosi di essere arrivati ancora in fondo alla competizione. Ora però non dobbiamo perdere concentrazione perché l’Arsenal è un avversaria veramente forte. Luis Enrique? Lui ha cambiato tutto il PSG. Da quando è arrivato tutti hanno cambiato la mentalità: adesso siamo una squadra, giochiamo l’uno per l’altro, corriamo l’uno per l’altro, siamo una famiglia. Giocando così tutto diventa più facile. Sono fortunato ad essere in questa squadra, con questi compagni, e questo allenatore. Mi ha cambiato la mentalità e il modo di stare in campo. Mi ha reso migliore come calciatore e come uomo. Se ho seguito l’Inter? Si, sono un interista e sono molto contento per il campionato e la coppa Italia. Se mi sono sentito con qualcuno? Ho scritto a Lautaro, mi trovo molto bene con lui”.

Foto: X PSG