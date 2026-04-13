Hakimi: “Liverpool? Forse è anche più forte dell’andata. Con Luis Enrique fatto un percorso importante”

13/04/2026 | 18:35:12

Hakimi ha parlato a Sky Sport alla vigilia della partita di Champions League contro il Liverpool: “Il percorso che Luis Enrique ci ha fatto fare è troppo importante, ora che c’è la Champions dobbiamo farci trovare pronti. Il fatto di avere avuto il giorno libero era per riposare bene in vista della partita di domani. Non dobbiamo pensare a chi è favorito, a questo livello in Champions è sempre 50-50. Dobbiamo rimanere concentrati per tutto il match, sappiamo che il Liverpool è un avversario molto forte. Come all’andata, forse anche di più”.

Foto: Instagram Hakimi