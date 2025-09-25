Hakimi: “Le accuse di violenza? Il colpo più duro che ho subito”

25/09/2025 | 12:25:31

Il terzino del PSG Achraf Hakimi ha parlato, in un’intervista esclusiva a Clique, dell’inchiesta che lo vede indagato per presunta violenza sessuale. Queste le sue parole:

“La cosa più falsa che è stata detta su di me? La violenza sulla ragazza. È stato il colpo più duro che ho subito, per me e per la mia famiglia. I miei figli sono piccoli e un giorno leggeranno ciò che è stato scritto: immaginare che trovino accuse del genere sul padre, sapendo che sono menzogne, fa male. Il giorno della denuncia? Me lo disse il mio avvocato. Sapevamo che poteva accadere. Sono tranquillo: so chi sono, so di non aver fatto nulla e mai lo farei. Ho chiesto io stesso di parlare con la polizia e di mettere a disposizione il mio DNA. Al contrario, la persona che mi accusa non ha collaborato. Grazie al lavoro della polizia sono emersi elementi importanti. Nel calcio siamo esposti a tanti rischi, tra cui i ricatti. Dopo questa vicenda ho ristretto molto il mio cerchio di fiducia. I media? Hanno sporcato il mio nome e la mia dignità parlando senza sapere. Non auguro a nessuno di essere accusato falsamente”.

Foto: Instagram PSG