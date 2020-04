Hakimi, l’agente allo scoperto: “Lo vogliono tutte le big d’Europa. Tra Real e Dortmund…”

Achraf Hakimi, terzino del Borussia Dortmund ma di proprietà del Real Madrid, si sta particolarmente distinguendo per le sue prestazioni dei mesi scorsi e diverse voci lo accostano a numerosi top club europei. Queste le parole del suo agente, Alejandro Camano, a Sky Sport Deutschland: “Achraf è uno dei migliori terzini destri del mondo insieme ad Alexander-Arnold. Tutti i grandi team in Europa lo vogliono e ovviamente il Real Madrid è uno di questi. Ma il Borussia è ancora un’opzione per noi. Stiamo solo aspettando”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League