Hakimi-Inter, che colpo! Una stagione da urlo e quella doppietta “galeotta”. I numeri

Achraf Hakimi si prospetta essere un grandissimo colpo in entrata per l’Inter. Infatti, il terzino marocchino è ormai riconosciuto come uno dei migliori interpreti nel suo ruolo. Classe 1998, al momento milita nel Borussia Dortmund ma, come noto, il suo cartellino è di proprietà del Real Madrid. Cresciuto nelle giovanili dei Blancos, ormai da due stagioni gioca in Bundesliga, dove ha fatto il definitivo salto di qualità, consacrandosi sulla scena internazionale. In una stagione che, forse, come terzino lo ha visto secondo solo ad Trent Alexander-Arnold, Hakimi ha collezionato esattamente 32 presenze, condite da 5 reti (4 delle quali in Champions League) e 10 assist. Fra le vittime del talento marocchino, proprio la sua probabile prossima destinazione, l’Inter. Infatti, lo scorso 5 novembre, al Signal Iduna Park di Dortmund, la squadra di Antonio Conte uscì sconfitta per 3-2 dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti. I gol che, al ’51 e al ’77 hanno rimesso le cose in parità, sono stati segnati proprio da Hakimi.

Foto: Twitter ufficiale Borussia Dortmund