Hakimi, infortunio al bicipite femorale: salta il ritorno con il Bayern Monaco

29/04/2026 | 19:28:02

Luis Enrique dovrà fare a meno di Achraf Hakimi per la semifinale di ritorno di UEFA Champions League contro il Bayern Monaco. Il terzino destro marocchino, infatti, ha riportato un infortunio al bicipite femorale della coscia, come riportato dai colleghi di RMCSport. L’esterno è rimasto a terra nei minuti finali della partita di ieri sera tra PSG e Bayern, dopo uno scontro con Kornad Laimer, toccandosi la parte posteriore della coscia, ma senza lasciare il campo visto che Luis Enrique aveva esaurito le sostituzioni.

Foto: Instagram Hakimi