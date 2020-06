Hakimi in arrivo per le visite. Parte un treno Inter ad altissima velocità (e non solo)

Achraf Hakimi in arrivo per le visite con l’Inter. Martedì era il giorno evidenziato già lo scorso fine settimana (sabato) per accogliere il terzino ormai ex Real, il grande colpo di mercato per la prossima stagione. Operazione da 45 milioni, bonus compresi, contratto quinquennale importante e doveroso per uno dei migliori interpreti al mondo nel suo ruolo. Ma non è questo il punto, il punto è che l’Inter svolta in modo assoluto rafforzando una delle zone del campo più importanti (diremmo fondamentali) del metodo Conte. Eccolo Hakimi, in arrivo per le visite. Parte un treno ad altissima velocità fatto anche (e soprattutto) di dribbling, assist, gol per uno straordinario colpo nerazzurro.

Foto: Twitter ufficiale Dortmund