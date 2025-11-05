Hakimi, grave distorsione alla caviglia. Infortunio al polpaccio per Dembelé

05/11/2025 | 17:50:42

Il PSG ha aggiornato sugli infortuni di Hakimi e Dembelé: “Achraf Hakimi ha riportato una grave distorsione alla caviglia sinistra, che lo terrà fuori gioco per diverse settimane.

– Ousmane Dembélé ha riportato un infortunio al polpaccio sinistro e dovrà quindi sottoporsi a cure per le prossime settimane.

– Nuno Mendes si è slogato il ginocchio sinistro e dovrà sottoporsi a cure nelle prossime settimane.

– Désiré Doué continua il suo lavoro di riabilitazione. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti dopo la pausa internazionale.

Foto: Instagram Hakimi

