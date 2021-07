Grazie ad una rete di Hakimi, arrivata nel secondo tempo (62′), il Parsi Saint-Germain batte l’Orleans nella quarta amichevole stagionale. In campo anche Icardi per ben 90′. L’attaccante argentino, però, non è stato in grado di incidere. Il prossimo impegno dei vice-campioni di Francia sarà martedì contro il Siviglia.

Foto: Twitter PSG