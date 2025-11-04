Hakimi esce in lacrime in PSG-Bayern: infortunio alla caviglia dopo un brutto fallo di Luis Diaz (espulso)

04/11/2025 | 22:15:47

Brutto infortunio per Achraf Hakimi, terzino destro del Paris Saint-Germain campione d’Europa in carica, che ha lasciato il campo al settimo minuto di recupero del primo tempo contro il Bayern. L’esterno è stato costretto a uscire dal campo senza posare la caviglia a terra e tra le lacrime: così è finita la gara di Hakimi contro il Bayern Monaco. L’ex Inter ha subito un brutto fallo da Luis Diaz. L’attaccante ex Liverpool è entrato in scivolata con entrambe le gambe e ha causato un’innaturale movimento alla caviglia del marocchino. L’attaccante dei bavaresi è poi stato espulso dopo una revisione al Var del duro intervento.

foto x psg