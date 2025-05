Hakimi-Doué, notte fonda Inter: il PSG è avanti 2-0 all’intervallo

31/05/2025 | 21:49:11

Il PSG domina la prima frazione di gioco dell’Allianz Arena: 2-0 all’Inter. È il grande ex della serata, Achraf Hakimi, a sbloccare la gara dopo 12 minuti di assolo parigino in avvio. Il gol del vantaggio francese nasce, dopo una fitta rete di passaggi, grazie all’imbucata di Vitinha per Doué: difesa interista sorpresa, scarico basso per Hakimi e nulla da fare per Sommer, ormai battuto. E i tifosi del PSG accendono lo stadio in curva, mentre Hakimi non esulta per rispetto al suo passato. Neanche il tempo della reazione interista, che il PSG trova il raddoppio. A firmarlo è Desire Doué: ripartenza veloce dei francesi, condotta da Dembélé: palla sul fronte opposto, dove il giovane talento ha tutto il tempo di controllare e battere Sommer, complice la deviazione di Dimarco. Al 36′ arriva la prima occasione per i nerazzurri per accorciare le distanze. E il pericolo per i parigini arriva da palla inattiva. Calcio d’angolo battuto da Calhanoglu sul secondo palo dove arriva Thuram, ma il colpo di testa del centravanti francese si spegne di poco sul fondo. Immediata, però, la reazione del PSG che sfiora il 3-0 con Dembelé,

Foto: Instagram PSG