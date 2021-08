Hakimi: “Contento di essere stato il primo marcatore della stagione. Messi? Un onore giocare con lui”

Ai microfoni di Canal+ Sport al termine di Troyes-PSG, l’esterno Achraf Hakimi ha parlato del successo dei suoi e dell’orgloglio del primo gol stagionale.

Queste le sue parole: ” Abbiamo giocato bene, muovendo bene il pallone e riuscendo a reagire al loro vantaggio e ad un ambiente caldissimo. Sono molto contento per il gol, inoltre essere il primo marcatore della stagione per me è importante”.

Su Messi: “Non è ancora nulla di ufficiale ma so che ormai è fatta. Posso dire solo che sarà un onore giocare con lui. In squadra ci saranno tantissimi fuoriclasse”.

Foto: Twitter PSG