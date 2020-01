Hakimi brilla con il Dortmund, l’agente allo scoperto: “Nessun contatto con il Bayern”

Achraf Hakimi a fine stagione dovrebbe tornare al Real Madrid dopo il prestito al Borussia Dortmund, ma il club tedesco vorrebbe prolungare la permanenza del laterale marocchino classe ’98, a maggior ragione dopo le sue brillanti prestazioni alla corte di Favre. Nelle ultime settimane, però, in Germania si è parlato di un forte interesse del Bayern Monaco. A tal proposito, ne ha parlato l’agente dello stesso Hakimi, Alejandro Camano, ai microfoni di Spox: “Il Bayern è un grande club, ma non c’è mai stato alcun contatto con la società bavarese. Achraf sta molto bene al Borussia e si diverte a giocare insieme ai grandi calciatori che ci sono in rosa”.

Foto: Twitter ufficiale Champions League