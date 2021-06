Hakimi al PSG: documenti pronti. Chelsea mai in pole. I dettagli

Achraf Hakimi viaggia velocemente verso il Paris Saint-Germain. Avevamo detto che entro questa domenica il club francese avrebbe voluto mettere a posto tutto, in modo da prepararsi all’annuncio e anche alle visite dell’esterno marocchino. I documenti sono pronti, siamo allo scambio, non resta che attendere gli ultimi passaggi formali prima degli annunci. Operazione da circa 70 milioni con i bonus, con una base che potrebbe partire proprio da 65 milioni. Ma sono dettagli, soprattutto sono l’ulteriore conferma – come abbiamo raccontato nelle ultime settimane – che il Chelsea mai è stato in pole. Semplicemente perché l’Inter ha da sempre deciso e stabilito di non accettare contropartite tecniche, ma soltanto cash per la nota situazione che ha portato a fare una scelta chiara, decisa, precisa.

Foto: Instagram personale