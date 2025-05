Hakimi: “Abbiamo fiducia, vogliamo la finale. Luis Enrique mi ha portato a livelli mai visti”

06/05/2025 | 14:20:04

L’esterno del PSG, Achraf Hakimi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Arsenal, semifinale di ritorno di Champions League.

Queste le sue parole: “Penso che la squadra sia fiduciosa, abbiamo tanta voglia di iniziare la partita e non vediamo l’ora di lottare per ciò che tutti noi parigini vogliamo, ovvero la qualificazione per la finale”.

Emozione: “Non so se sia la partita più emozionante, ma è una delle più emozionanti per l’importanza che ha per il club. Siamo a un passo dalla finale. Credo che ci sia un senso di tranquillità derivante dall’aver giocato una semifinale l’anno scorso. Credo che questo ci aiuterà domani. Penso che sia una pressione assolutamente positiva, sono partite che tutti i giocatori sognano di giocare. Il nostro stile di gioco non cambierà, sarà lo stesso domani. Dobbiamo avere personalità, con e senza palla”.

L’importanza dei tifosi: “L’atmosfera sarà incredibile. Vogliamo mandare un messaggio molto chiaro: daremo tutto per loro, per renderli orgogliosi. Ci sono stati momenti difficili, e loro ci sono sempre stati accanto; se lo meritano”.

Attenzione ai calci piazzati: “Penso che durante l’anno abbiamo giocato contro squadre molto forti sui calci piazzati e abbiamo difeso piuttosto bene. La chiave domani sarà non dare loro l’opportunità di mettere in mostra i loro punti di forza.”

Fiducia in Donnarumma: “Abbiamo grande fiducia in lui. La gente ha dubitato di lui, ma noi lo abbiamo sempre aiutato”.

Dembele ci sarà: “Non c’è molto da aggiungere, è un giocatore diverso. È un giocatore che ti fa venire voglia di andare allo stadio, è un genio con la palla. Si è ripreso bene, ho potuto parlare con lui e sta bene. L’allenatore prenderà la decisione ma è un giocatore molto importante, ci aiuta dentro e fuori dal campo”.

Il contributo di Luis Enrique: “Ho avuto degli ottimi allenatori nel corso della mia carriera e sono molto grato a ognuno di loro. Ho imparato in ogni fase. Attualmente Luis Enrique mi sta portando a un livello che non avrei mai immaginato di raggiungere. Grazie a lui, sono più completo. Il segreto? Dio mi ha dato la forza di sopportare sforzi prolungati. Ci sono anche allenatori e nutrizionisti che mi aiutano. Il mister mi ha gestito alla perfezione. Mi sento fresco, in forma e fiducioso. Non vedo l’ora che inizi la partita”.

Il nuovo PSG: “L’obiettivo del direttore sportivo, del presidente e dell’allenatore era quello di costruire una squadra più che attrarre stelle. Questa è la chiave: il collettivo è più importante. Insieme siamo più forti. In questo tipo di partite sappiamo che se Dembélé non c’è, un altro giocatore prenderà il suo posto e darà il 100% per la squadra”.

Foto: twitter PSG