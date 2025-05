Hakimi: “A Dumfries invidio il colpo di testa. Gli ex compagni? Li sentirò i prossimi giorni”

21/05/2025 | 18:00:06

Achraf Hakimi, esterno del PSG, ex Inter, ha parlato al media day in vista della finale di Champions League, dove sfiderà la sua ex squadra, l’Inter, con cui ha vinto uno scudetto.

Queste le sue parole: “Sono tranquillo e cerco di fare quello che faccio tutti i giorni. Ora ho più esperienza rispetto al 2018, sono in un momento personale migliore, sono tranquillo e cerco di fare tutto con tranquillità. Gli ex compagni? Ancora non ci siamo sentiti, ma con Lautaro condivido l’agente. Ci parlerò in questi giorni, so che l’Inter ha ancora una partita importantissima davanti e deve vincere lo Scudetto, poi penso che ci parleremo”.

Sei alla tua miglior stagione, con Dumfries la sfida sarà accesissima: cosa ti piace del suo gioco?

“Ho visto che segna tanto, però lui gioca a cinque, quando ero io all’Inter ricordo che era più facile. E’ un grandissimo giocatore, una cosa che mi piace di lui è che è molto forte di testa, mentre io sono nullo”.

Foto: X PSG